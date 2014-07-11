رسمياً.. سواريز مهاجماً برشلونياً لمدة 5 سنوات

قال نادي ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم الجمعة، إنه وافق على بيع لاعبه لويس سواريز، وهو من الأوروغواي إلى برشلونة الإسباني.

وقال النادي الإسباني في بيان أيضا "سيتوجه اللاعب إلى برشلونة في الأسبوع المقبل للخضوع لفحص طبي والتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات قبل تقديمه إلى الجمهور ووسائل الإعلام".

وكان سواريز (27 عاما) استبعد من نهائيات كأس العالم الحالية في البرازيل بعد أن عوقب بالإيقاف لتسع مباريات، إلى جانب منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم طوال أربعة أشهر بسبب عضه مدافع إيطاليا جيورجيو كيليني خلال مباراة بين المنتخبين.

وبعد ذلك أصدر مهاجم الأوروغواي بيانا اعتذر فيه عن تصرفه بحق اللاعب الإيطالي، وسبق لسواريز ارتكاب نفس المخالفة مرتين في إنجلترا وهولندا.

وسبق لسواريز الذي أحرز 31 هدفا لليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي اللعب في هولندا لفريقي اياكس امستردام وجرونينجن، ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد يوم من موافقة برشلونة على بيع مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز إلى رأسنال الإنجليزي.