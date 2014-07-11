روما يضم ايمانويلسون مجاناً

قال نادي روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع لاعب الوسط اوربي ايمانويلسون لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

وغادر اللاعب الدولي الهولندي السابق نادي ميلانو الذي فاز معه بلقب الدوري في 2011، وذلك في نهاية الموسم الماضي.

ويوجد بند في تعاقد ايمانويلسون يسمح لروما المتأهل لدوري أبطال أوروبا بالتمديد له حتى يونيو 2016.

واحتل روما المركز الثاني وراء يوفنتوس البطل في الدوري الموسم الماضي، وتعاقد أيضا مع اشلي كول ظهير ايسر منتخب إنجلترا وتشيلي السابق في صفقة انتقال حر هذا الأسبوع، كما ضم لاعب الوسط التركي صالح اوتشان على سبيل الإعارة من فناربخشة.