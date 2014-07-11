كريستال بالاس يعلن تمديد عقد المغربي الشماخ

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، أنه مدد عقد مهاجمه المغربي مروان الشماخ لمدة عامين حتى 30 يونيو 2016.

وانتقل الشماخ البالغ من العمر 30 عاماً، لاعب بوردو الفرنسي سابقاً، الصيف الماضي إلى كريستال بالاس قادماً من جاره أرسنال لمدة عام، إذ ساهم في بقائه في الدوري الممتاز في المركز الحادي عشر وسجل له 6 أهداف.

وكان الشماخ ألمح إلى مستقبله مع النادي، قائلاً: "خياري الأول هو الاستمرار في مغامرتي مع كريستال بالاس، وأولويتي هي البقاء هنا"، مضيفاً "المغامرة هنا لم تنته بعد، أمضيت موسماً رائعاً وأسست لأشياء قوية بالفعل".