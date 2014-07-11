كلوزه لا يضمن ردة فعله بحالة الفوز بالمونديال

ربما يمنح المهاجم ميروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا نفسه فرصة كي "يحتفل بصخب" في واحدة من المرات النادرة إذا فازت بلاده بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها يوم الأحد القادم.

وردا على سؤال بشأن ما قد يفعله إذا فازت ألمانيا على الأرجنتين في النهائي قال كلوزه للصحافيين اليوم الخميس "إذا فزنا يوم الأحد لا يمكنني ضمان أي شيء". وأضاف هداف كأس العالم عبر تاريخ البطولة برصيد 16 هدفا "ربما تشاهدوني وأنا أحتفل بصخب".

لكن كلوزه حذر من أن ألمانيا ستواجه منافسة قوية أمام الأرجنتين حتى وإن كان منتخب بلاده هو المرشح الأبرز للفوز.

وقال كلوزه اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة الفريق الألماني الذي خسر 2-صفر أمام البرازيل في نهائي 2002 "أعرف شعور الهزيمة في النهائي.

وأضاف قبل مواجهة بطلة العالم مرتين سابقا "يجب أن نبذل أقصى جهودنا أمام الأرجنتين".