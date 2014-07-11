اليونايتد يغري دي ماريا بـ150 ألف باوند أسبوعياً

أكدت تقارير صحافية أن الجناح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، لاعب ريال مدريد الإسباني، على وشك الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الصحافي ديجو بوستوس من شبكة CNN، إلى أن الصفقة باتت على وشك النجاح، بعدما قدمت إدارة النادي الإنجليزي عرضا ماليا لدي ماريا بقيمة 150 ألف باوند أسبوعيا، مما يعزز فرص انضمام اللاعب إلى الفرقة الحمراء.

وأضافت أن دي ماريا محط أنظار ناديي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ووصيفه موناكو، إضافة إلى ناديين من إيطاليا، إلا أن لاعب بنفيكا السابق لوح برغبته في خوض تحد جديد في البريمرليغ.

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن الهولندي لويس فان غال، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أبدى إعجابه الشديد بقدرات دي ماريا، إلا أن مسؤولي ريال مدريد اشترطوا الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني مقابل إتمام الصفقة.