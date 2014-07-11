نيمار يساند منتخبه دون "عكاز"

وصل نجم البرازيل نيمار إلى مقر منتخب بلاده الذي يتحضر لمواجهة هولندا السبت في برازيليا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال 2014، وذلك من أجل رفع معنويات زملائه "المحطمين" بعد الهزيمة المذلة أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي.

وغاب نيمار عن المباراة التاريخية ضد ألمانيا بعد تعرضه لكسر في إحدى فقرات ظهره في الدقيقتين الأخيرتين من لقاء ربع النهائي ضد كولومبيا 1-2، ما أثر في المنتخب كثيرا،ً خصوصا في ظل غياب القائد المدافع تياغو سيلفا أيضا بسبب الإيقاف.

وتمكن نيمار من المشي دون أي مساعدة لدى وصوله إلى مقر منتخب بلاده في تيريسوبوليس من أجل تحية زملائه الذين كانوا في حصة تمرينية لدى وصوله استعداداً لمواجهة هولندا بعد غد السبت.

وسبق أن أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار سيلتحق بمعسكر المنتخب ويرافقه إلى برازيليا لمباراة هولندا.

وقال المسؤول الإعلامي للاتحاد البرازيلي الأربعاء "نيمار سيأتي إلى مقر المعسكر، وسيرافق المنتخب لمباراة السبت".

من جهة أخرى، أكد برشلونة الإسباني الذي يدافع نيمار عن ألوانه، أنه أرسل طاقمه الطبي للكشف على النجم البرازيلي، معربا عن تفاؤله بإمكانية تعافي الأخير قبل انطلاق الموسم الجديد في 23 أغسطس المقبل.

وذكر برشلونة في بيان: "اللاعب يتعافى بشكل جيد، وسيواصل عملية تعافيه في برشلونة اعتبارا من 5 أغسطس".