نيمار يفاجئ الجميع: أريد رؤية ميسي بطلاً

أعرب نيمار دا سيلفا قائد هجوم المنتخب البرازيلي لكرة القدم عن اعتقاده بأن ليونيل ميسي يستطيع قيادة المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره الألماني بعد غد الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال نيمار، على هامش معسكر المنتخب البرازيلي في تيريسوبوليس استعداداً لمباراته المرتقبة غداً السبت مع المنتخب الهولندي بلقاء تحديد المركز الثالث في المونديال البرازيلي، "قد يبدو هذا وكأنه تشجيع برازيلي للمنتخب الأرجنتيني ولكنني لست من يشجع المنتخب الأرجنتيني وإنما أشجع ميسي. إنني أحد مشجعي نادي ميسي الكروي".

وأضاف منتخبا "الأرجنتين وألمانيا استحقا الوصول للنهائي. لدي زميلان في المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو، أتمنى التوفيق لهما وأن يحققا الفوز".

وأوضح نيمار أن ميسي زميله في برشلونة الإسباني يستحق الفوز باللقب العالمي مع منتخب بلاده لمسيرته الكروية الرائعة، وما حققه على مدار هذه المسيرة ولأنه صديقه وزميله أيضا.

وقال نيمار "ميسي هو الشخص الذي اتخذته مثلا أعلى من قبل، وظللت معجبا به بعدما أصبحت بجواره كل يوم".