بوتين يتعهد بإلغاء تأشيرة مشجعي مونديال روسيا 2018

المصدر: موسكو - د ب أ

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإلغاء التأشيرات لمشجعي مونديال كرة القدم الذي ستستضيفه بلاده عام 2018 ولجميع المشاركين فيه أيضا.

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "إيتار-تاس"، اليوم الجمعة: "لم يتخذ مثل هذا الإجراء من قبل في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم".

وأضاف بوتين قبل حضوره نهائي مونديال البرازيل بعد غد الأحد: "خلال مباريات (مونديال 2018) لن يتمكن فقط المشاركون الرسميون: اللاعبون والحكام والمدربون وغيرهم، من دخول البلاد دون تأشيرات، بل أيضا المشجعون".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تواجه انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف إجراءات التقدم للحصول على تأشيرة دخول البلاد للسائحين.

وسيسمح في مونديال 2018 بدخول البلاد بأوراق اعتماد أو بتذكرة حضور إحدى المباريات.

ومن المقرر تنظيم البطولة في روسيا خلال الفترة من 8 يونيو حتى 8 يوليو عام 2018 في 12 إستادا بـ11 منطقة روسية.