"تجربة مونديالية" وحيدة تكفي سابيلا

سيترك المدرب الأرجنتيني اليخاندرو سابيلا، منتخب بلاده بعد انتهاء مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، بحسب ما أعلن وكيل أعماله.

وقال اوخينيو لوبيز، وكيل أعمال المدرب في تصريح إذاعي: "الوصول إلى القمة دائما إيجابي. أعتقد أنه منح المنتخب الوطني كل شيء، وحان الوقت لإتاحة الفرصة أمام شخص آخر".

ويقود سابيلا الأرجنتين، بعد غد الأحد، في نهائي المونديال أمام ألمانيا على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وقضى سابيلا معظم تجربته التدريبية مساعداً لدانيال باساريلا، مدرب الأرجنتين السابق وفرق بارما الإيطالي ومونتري المكسيكي وكورنثيانز البرازيلي، قبل أن يدخل عالم التدريب لأول مرة مع فريق استوديانتس، لمدة عامين، وبعدها عينه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مدرباً لمنتخب البلاد في 2011.