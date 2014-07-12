المستشارة ميركل: النصر حليفنا أمام الأرجنتين

توقعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فوز منتخب بلادها على نظيره الأرجنتيني في مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2014 المزمع إقامتها، غدا الأحد.

وعلى هامش تجمع لأعضاء حزب ميركل المسيحي الديمقراطي في مدينة ينا بولاية تورينجن، قالت المستشارة: "لا ينبغي أن نقلل من قيمة الأرجنتين، لكن منتخبا يقدم كل شيء، وأتوقع النصر"، غير أن ميركل رفضت أن تتوقع نتيجة محددة لمباراة النهائي.

وأضافت ميركل أنها كانت ترى أن المنتخب البرازيلي صاحب الأرض عقبة كبرى أمام المانشافت، غير أن المنتخب الألماني استطاع أن يكتسح منتخب السامبا في مباراة نصف النهائي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعتزم ميركل والرئيس الألماني يواخيم جاوك التوجه إلى مدينة ريو دي جانيرو لحضور مباراة النهائي بين ألمانيا والأرجنتين