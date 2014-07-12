البرازيل وهولندا يبحثان عن "الثالث" لمداواة جراحهما

بعد الهزيمة المذلة للبرازيل أمام ألمانيا فإن أي شيء غير الفوز اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث أمام هولندا سيزيد من أوجاع وآلام الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم.

وخسرت البرازيل 7-1 أمام ألمانيا لتتحطم آمالها في التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخها والأولى على أرضها، وهو ما تسبب في أجواء كئيبة في كافة أرجاء البلاد.

وما قد يزيد من أوجاع جماهير البرازيل أن الأرجنتين جارتها وغريمتها التقليدية يمكنها أن تنتزع اللقب عندما تخوض النهائي غدا الأحد أمام ألمانيا في ريو دي جانيرو.

ورغم أن المركز الثالث ربما يمثل تعويضا ضئيلا لكثيرين فإن البرازيل ومدربها لويز فيليبي سكولاري يجب عليهما التعامل بجدية بالغة مع المباراة.

لكن لويس فان جال مدرب هولندا أشار إلى عدم جدوى مباراة المركز الثالث وهو ما يزيد من الضغوط الواقعة على البرازيل.

وبعد الهجوم الشديد عليه من وسائل الاعلام المحلية بسبب الهزيمة القاسية أمام المانيا وصف سكولاري ما حدث بأنه أسوأ يوم في حياته ومن المتوقع بقوة رحليه مع جهازه المعاون سواء فازت البرازيل على هولندا أم لا.

وقال سكولاري "يوجد عقد بيننا.. حتى مباراة السبت وبعد ذلك ربما سنجتمع من أجل ترتيب الأمور" وأضاف "سأواصل حياتي وسيواصل اللاعبون مشوارهم من أجل الفوز ويجب علينا ان نستمر."

وتابع "يجب على التاريخ تسجيل أن البرازيل وصلت الى قبل النهائي للمرة الأولى منذ 2002."

ونال فان جال انتقادات بعدما فشلت هولندا في تسجيل أي هدف في دور الثمانية أمام كوستاريكا أو قبل النهائي أمام الارجنتين رغم أن الفريق استهل مشواره في البطولة باكتساح اسبانيا حاملة اللقب 5-1.

وفازت هولندا على كوستاريكا بركلات الترجيح لكنها خسرت بنفس الطريقة أمام الارجنتين التي تصدى حارسها سيرجيو روميرو لمحاولتين.

وأعلن فان جال في مؤتمر صحفي أنه "من المفترض عدم اقامة" مباراة تحديد المركز الثالث، وأشار الى انه كان يقول نفس الأمر منذ عشر سنوات.

وقال فان جال الذي سيتولى مسؤولية مانشستر يونايتد الانجليزي بعد كأس العالم "لكن أعتقد ان أسوأ شيء هو أن يخسر المرء مرتين متتاليتين في بطولة ظهر فيها الفريق بشكل جيد للغاية" وتابع: "سيعود الى دياره وهو مهزوم لأنه ربما يخسر آخر مباراتين وهذا ليس له علاقة بالرياضة من وجهة نظري."

وأضاف: "لذلك فإنه من المفترض عدم اقامة مباراة تحديد المركز الثالث وخاصة في بطولة لكرة القدم لانه توجد جائزة واحدة مهمة وهي التتويج باللقب."

ولم يسبق لهولندا الفوز بكأس العالم رغم صعودها الى النهائي ثلاث مرات.

وخسرت هولندا أمام ألمانيا الغربية في 1974 ثم أمام الارجنتين في 1978 وأمام إسبانيا قبل أربع سنوات في جنوب إفريقيا.

وتقابلت هولندا مع البرازيل 11 مرة من بينها أربع مرات في كأس العالم.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين بكأس العالم حولت هولندا تأخرها الى الفوز 2-1 في دور الثمانية عام 2010.