رودريغيز: سأنتقل إلى ريال مدريد مغمض العينين

أكد جيمس رودريغيز، نجم هجوم المنتخب الكولومبي وموناكو الفرنسي، أنه لن يتردد للحظة في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني لو عرض عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسيذهب إلى مدريد مغمض العينين، مشيرا إلى أنه مل من الشائعات.

وقال رودريغيز في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأذهب إلى ريال مدريد وعيناي مغمضتان، لكن كل ما يثار مجرد شائعات، إذا عرض علي الانتقال للفريق الملكي لن أتأخر". وأضاف: "أنا سعيد مع موناكو الفرنسي، لكن في الحقيقة لن أتردد في الذهاب لريال مدريد إذا وصلني العرض، هذه هي الحقيقة".

جدير بالذكر أن جيمس هو هداف مونديال البرازيل حتى الآن برصيد 6 أهداف، ومازل متفوقا بفارق هدف عن الألماني توماس مولر (5 أهداف)، وهدفين عن الأرجنتيني ميسي، والبرازيلي نيمار (4 أهداف)، وقدم جيمس أداءا مبهرا على الرغم من خروج منتخب بلاده من دور الـ8 في المسابقة .