سكولاري يرشح الهولندي روبن لجائزة الأفضل بالمونديال

يرى فيليبي سكولاري، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، أن الجناح الهولندي أريين روبن كان حتى الساعة نجم مونديال 2014، وذلك قبل مواجهة المنتخبين ضمن تحديد المركز الثالث بالمحفل العالمي.

وتخوض البرازيل مباراة تحديد المركز الثالث مع هولندا في برازيليا، اليوم السبت، ولفت سكولاري إلى أنه سيركز بشكل خاص على إيقاف روبن من إلحاق الضرر بفريقه الذي يسعى إلى تحسين صورته مع نهاية البطولة.

وأقر سكولاري بأن تدريبات المنتخب البرازيلي، الجمعة، ركزت على إيقاف نجم بايرن ميونيخ الألماني، قائلا: "أعتقد أن روبن كان أفضل لاعب في كأس العالم".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، عن اللائحة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نهائيات مونديال البرازيل، والتي ضمت روبن إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وأربعة لاعبين من المنتخب الألماني.