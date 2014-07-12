يواخيم لوف على بعد دقائق من الإنجاز

بدت الصورة واسعة الانتشار للمدرب الألماني يواخيم لوف وهو يسير وحيدا في ملعب التدريب تجسيداً فعلياً لوضع لوف الفعلي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم حيث يبدو تركيزه الأساسي منصبا على نيل الجائزة الوحيدة التي تسعى إليها ألمانيا النهمة لمزيد من الألقاب من وراء المشاركة في البطولة.

وفي ظل إدراكه أن العودة إلى بلاده بأي شيء غير اللقب الرابع لألمانيا في كأس العالم سيشكل إخفاقا لوضع لوف مسارا نموذجيا ودقيقا لتمكين "الجيل الذهبي" من اللاعبين الالمان من تحقيق اللقب المنشود.

وجرت الامور على هذا المنوال منذ الهزيمة المذلة في الدور قبل النهائي لبطولة اوروبا 2012 امام ايطاليا ثم الخسارة المؤلمة في الدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم 2010 امام اسبانيا لتتكلل المسيرة ببلوغ المانيا لنهائي كأس العالم بعد غد الاحد.

وقال لوف بنبرة ساخرة نادرا ما يتحدث بها في مقابلة مع التلفزيون الالماني قبل انطلاق البطولة "الضغط الواقع على ألمانيا للفوز بكأس العالم؟ عن أي ضغط تتحدث؟" وذلك قبل أن ينفجر في الضحك مع أوليفر كان قائد وحارس منتخب المانيا السابق والذي تحول للعمل كمعلق تلفزيوني.

وفي الحقيقة فقد استطاع لوف (54 عاما) والاتحاد الالماني لكرة القدم القيام بكل ما يلزم من الناحية الانسانية لإبعاد اللاعبين عن الضغط او كل ما يشتت تركيزهم في البطولة. فقد تم اعداد كافة الامور للفوز بالبطولة بشكل فاق كل ما سبق وان مرت به المانيا على مدار ثماني سنوات منذ تولي لوف تدريب الفريق.

ولم يطلع لوف او طاقمه التدريبي اضافة للكثير من اللاعبين على الصحف كما لو يعطوا اي اهتمام لما تقوله وسائل الاعلام في المانيا وظلوا منعزلين في مقر اقامتهم الذي يشبه الحصن والواقع في منتجع منعزل في المحيط الاطلسي في شمال شرق البلاد باستثناء الخروج منه لخوض المباريات.

وحمل اللاعبون والطاقم التدريبي ارقام هواتف جديدة مما ادى لقطع الاتصال بشكل فعلي بينهم وبين العالم الخارجي ووسائل الاعلام وهو ما اثار بعض التذمر بين الصحافيين.

وكان الفوز الصعب على الجزائر قد اثار موجة من الانتقادات مفادها ان لوف يتميز بالتحفظ الشديد للدرجة التي لا تجعله يجري اي تغييرات او انه ليس المدرب المناسب لقيادة هذه التشكيلة من اللاعبين الموهوبين.

وقال لوف للصحافيين عقب فوز المانيا على الجزائر في دور الستة عشر 2-1 "لا اقرأ الصحف منذ وصولي الى هنا."

واضاف بلكنة المانية واضحة شبيهة بالطريقة التي يتحدث بها سلفه وصديقه يورجن كلينسمان "نركز على كيفية الفوز وليس الكيفية التي نتجنب بها الخسارة".