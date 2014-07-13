خليلودزيتش يقترب من تدريب طرابزون التركي

أعلنت وكالة أنباء دوغان التركية اليوم الأحد أن المدرب البوسني-الفرنسي وحيد خليلودزيتش الذي قاد منتخب الجزائر إلى إنجاز تاريخي ببلوغه الدور ثمن النهائي في مونديال 2014 في البرازيل، سيوقع غدا الاثنين على عقد مدته عامين مع فريق طرابزون التركي لكرة القدم.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يصل خليلودزيتش (62 عاما) مساء اليوم الأحد الى طرابزون، المدينة التركية الساحلية على البحر الأسود، للتوقيع غدا على العقد الذي لم يتم الكشف عن قيمته.

وكان خليلودزيتش أعلن ترك منصبه على رأس المنتخب الجزائري في الوقت الذي طالبه فيه الجزائريون بالبقاء مع المنتخب الذي قاده الى ثمن نهائي مونديال البرازيل قبل أن يخرج بصعوبة بعد خسارته أمام ألمانيا 1-2 بعد التمديد.

وسبق لخليلودزيتش أن درب طرابزون موسم 2005-2006.

وأنهى طرابزون الموسم الماضي في المركز الرابع وضمن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".