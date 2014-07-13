روبن يرفض مرافقة فان غال إلى مانشستر يونايتد

أكد آريين روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد أنه لن يتبع مدربه في المنتخب الهولندي لويس فان جال، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأثيرت تكهنات واسعة حول إمكانية عودة روبن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة يونايتد، في الوقت الذي يستعد فيه فان جال لبدء مسيرته في تدريب الفريق لمدة ثلاثة أعوام، عقب نهاية مشوار هولندا في مونديال البرازيل باحتلال المركز الثالث.

وكشف روبن جناح تشيلسي سابقا، للتليفزيون الهولندي بعد فوز منتخب الطواحين على البرازيل بثلاثة أهداف نظيفة، عن أن فان جال حاول إقناعه بالانضمام إلى مانشستر.

وأوضح روبن "تربطني به علاقة خاصة، إنه أهم مدرب في حياتي، ولكن الانتقال إلى يونايتد ليس خيارا بالنسبة لي، سأبقى في بايرن ميونيخ".