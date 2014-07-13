روح مارادونا وتجاهل "خطته".. طريق التانغو إلى الكأس

سيكون اللقاء الختامي لمونديال البرازيل، ثالث نهائي يجمع بين الطرفين خلال 28 عاماً، لكن بالتأكيد أن المباراة التي ستتبادر للأذهان خلال الـ24 ساعة القادمة، هي ربع نهائي المونديال الماضي، عندما أبكى الألمان مارادونا وفريقه برباعية مذلة.

وعند إطلاق نيكولا ريتزولي صافرته، سيتواجد 17 لاعباً على أرضية الميدان، شاهدوا الهزيمة الثقيلة قبل 4 سنوات، فلم يتغير بالفريق الألماني سوى لاعب وحيد، وبقي كل من "مانويل نوير، فيليب لام، جيروم بواتينغ، بير ميرتساكر، باستيان شفاينشتايغر وسامي خضيرة، توني كروس، مسعود أوزيل وتوماس مولر وميروسلاف كلوزه" فيما غيّر سابيلا 4 لاعبين فقط عن سلفه، وبقي "سيرجيو روميرو، مارتن ديميكليس، خافيير ماسكيرانو، ماكسي رودريغيز، سيرجيو أغويرو، جونزالو هيجوين وليونيل ميسي".

وفي تلك المباراة، كان الألمان منتشين بفوزهم العريض على انجلترا برباعية، ولم يتوقع أكثر المتفائلين أن يستمر مسلسل الرباعيات الألمانية، لكن حيوية فيليب لام وذكاء باستيان شفاينشتايغر، قلب الطاولة على الرجل الذي أبكاهم قبل 24 عاماً، وكذلك فعل مسعود أوزيل ولوكاس بودلوسكي اللذان أجبرا خافيير ماسكيرانو على التوهان في وسط ملعب فريقه دون فائدة.

وبسبب تألق وسط ألمانيا، اضطر ليونيل ميسي وكارلوس تيفيز للعودة إلى مناطقهما للبحث عن صناعة هجمة مركزّة على مرمى مانويل نوير الذي خرج لاحقاً بشباك نظيفة، في وقت شهد العالم تسجيل ميرسولاف كلوزه هدفه الـ52 في 100 مباراة دولية مع المانشافت، وظهور حكاية ألمانية جديدة تدعى توماس مولر.

وبعد 3 هزائم متتالية مُنيت بها الأرجنتين أمام الخصم الأوروبي (نهائي كأس العالم 1990، ربع نهائي 2006، ربع نهائي 2010" يسأل الأرجنتينيون ماذا يمكن أن يجعل منتخبهم أفضل هذه المرة؟!. الإجابة كما تقرأها صحيفة "غارديان" البريطانية أن يكون ليونيل ميسي ملهماً لبقية أبناء التانغو، ويشتعل حماساً في النهائي ويسير على خطى دييغو بمونديال 1986، لكن الأهم أن يحذر سابيلا من إتباع خطة وتكتيك الأسطورة الأرجنتينية.