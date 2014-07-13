ريانا تصل البرازيل.. وتدعم ألمانيا

لم تتوقف حمى كأس العالم على الرياضيين فقط، بل امتد ذلك إلى نجوم الموسيقى، حيث وصلت المغنية ريانا إلى ريو دي جانيرو، دعماً للمنتخب الألماني الذي شجعته بالبطولة إلى جانب البرازيل وكولومبيا.

ونشرت المغنية المولودة بالبربادوس، صورها مع النجم الأسطوري بيليه، الذي وصفته بـ"بيليه العظيم"، وبدا النجم البرازيلي السابق، والبالغ من العمر 72 عاماً بحلة جديدة، وصور مع المغنية الشابة التي تصغره بـ45 عاماً.

ومنذ بداية البطولة، كانت ريانا تتابع المسابقة الكروية الأكبر بالعالم، وظلت تدعم المنتخبات التي تحب بشكل مستمر، فيما اعتبرت أن الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف البطولة، أحد أبرز نجوم المونديال، مبدية تعاطفها معه ومع منتخبه الذي غادر دور ربع النهائي على يد البرازيل بهدفي تياغو سيلفا ودافيد لويز.