سيناريو سيميوني وكوستا يخيف الأرجنتينيين

سيكون أليخاندرو سابيلا، مدرب الأرجنتين، في حيرة من أمره، عندما يحتاج إلى التنوع في خط الوسط، في ظل عدم جاهزية الجناح السريع أنخيل دي ماريا بشكل كامل، وعدم قدرة بديله بيريز على تقديم ذات الإضافة التي يتمتع بها لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأكثر ما يخشاه الأرجنتينيون ومحبو ريال مدريد، أن تجبر مجريات المباراة سابيلا على الدفع بدي ماريا، ليعيد سيناريو مواطنه دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، عندما أقحم دييغو كوستا، الهداف الإسباني، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب البرازيلي المولد لم يصمد سوى لـ9 دقائق قبل الخروج، وخسر فريق سيميوني تغييراً، وهزّ معنويات اللاعبين العشرة الباقين.

وخلال المونديال الحالي، ظهر دي ماريا متجانساً مع قائده ليونيل ميسي في مباريات الدور الأول، عندما خرجت الأرجنتين بـ9 نقاط، وكان اللاعب الذي سجل الهدف المهم بمرمى سويسرا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني، بعد تمريرة ليونيل ميسي على طرف منطقة الجزاء، لكنه سقط بسبب إصابة بالفخذ في الشوط الأول من مباراة بلجيكا بدور ربع النهائي.