ماسكيرانو يؤكد: التواضع أسوأ من العجرفة

قلص خافيير ماسكيرانو، لاعب الأرجنتين من أهمية مكانته في صفوف المنتخب الأرجنتيني واعتباره بطلاً للفريق قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل والتي يلتقي فيها الفريق نظيره الألماني غداً الأحد على استاد "ماراكانا" الأسطوري بمدينة ريو دي جانيرو.

وقال ماسكيرانو، في تصريحات نشرتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية اليوم السبت، "لست رامبو ولست خوسيه دي سان مارتين (بطل الاستقلال الأرجنتيني)".

ورغم العروض المثيرة والقوية التي قدمها ماسكيرانو مع التانغو الأرجنتيني في المونديال البرازيلي، لجأ اللاعب للمزاح في هذه المقارنات. وقال ماسكيرانو "ليس تواضعا مصطنعا، التواضع المصطنع أكثر سوءا من التعجرف".

وعن مباراة الغد، ناشد ماسكيرانو زملاءه بتقديم مزيد من العون والدعم لليونيل ميسي قائد ونجم الفريق.

وقال ماسكيرانو "نأمل في أن نقدم له مزيدا من العون خلال مباراة الغد مثلما ساعدنا.. في المباراتين الماضيتين، لم يقدم إليه الفريق ما يحتاجه".