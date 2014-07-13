منصة ماراكانا تزدحم بالشخصيات البارزة قبل النهائي

يحضر عدد من السياسيين والرياضيين والفنانين في نهائي مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم اليوم الأحد على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو بين الأرجنتين والمانيا.

وسيجلس على المنصة الرسمية في الملعب الشهير الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، الرئيس الألماني يواكيم غواك، المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما، رئيس وزراء انتيغوا وباربودا غاستون براون، رئيس الغابون علي بونغو اونديمبا ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان.

وفضلا عن رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ وأمين عام فيفا الفرنسي جيروم فالك، سيكون أركان فيفا حاضرين بقوة مع اعضاء اللجنة التنفيذية الفرنسي ميشال بلاتيني، الأرجنتيني خوليو غروندونا، الكاميروني عيسى حياتو، الإسباني انخل ماريا فيار، الجزائري محمد راوراوة وغيرهم من اعضاء اللجنة.

كما سيحضر النهائي اللاعبون السابقون الإسباني كارليس بويول بطل 2010، الإيطاليان فابيو كانافارو وماركو ماتيراتزي بطلا 2006، الألماني لوثار ماتيوس بطل 1990، الأرجنتيني دانيال باساريلا بطل 1978.

وتبرز أسماء نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس والعارضتين البرازيليتين جيزيل بوندتشن وادريانا ليما والمغني الإيطالي ايروس رامازوتي والتينور الاسباني بلاسيدو دومينغو والممثل البريطاني دانيال كريغ والفنانة الكولومبية شاكيرا والممثل الاميركي اشتون كوتشر.

