هولندا تضاعف أحزان البرازيل وتخطف البرونزية

ضاعف المنتخب الهولندي لكرة القدم من أحزان ومحنة نظيره البرازيلي وتغلب عليه بثلاثية نظيفة اليوم السبت باستاد "ماني جارينشيا" بالعاصمة برازيليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأحرزت الطاحونة الهولندية المركز الثالث بجدارة وبعد فوزها الثمين بثلاثية نظيفة مع الرأفة بينما مني المنتخب البرازيلي بالهزيمة الثانية له في غضون خمسة أيام واكتفى بالمركز الرابع في هذه البطولة التي تختتم غدا على أرضه بالمواجهة بين المنتخبين الألماني والأرجنتيني على استاد "ماراكانا" الأسطوري بمدينة ريو دي جانيرو في نهائي البطولة.

وجاءت الهزيمة اليوم كصدمة جديدة وهائلة للسامبا البرازيلية بعد خسارة الفريق المهينة 1/7 أمام نظيره الألماني يوم الثلاثاء الماضي في المربع الذهبي للبطولة.

بينما استعادت الطاحونة اتزانها بالفوز في مباراة اليوم بعد السقوط أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء الماضي بركلات الترجيح في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي للبطولة.

وحسم المنتخب الهولندي المباراة مبكرا بهدفين أحرزهما روبن فان بيرسي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة ودالي بليند في الدقيقة 16 ثم أضاف جورجينيو فالداينوم الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.