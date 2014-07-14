ألمانيا.. بطلة العالم للمرة الرابعة

أحرز البديل ماريو غوتسه هدفاً في الشوط الإضافي الثاني، ليقود ألمانيا لإحراز لقب كأس العالم لكرة القدم بالفوز على الأرجنتين 1 - صفر في المباراة النهائية في ريو دي جانيرو، اليوم الأحد.





وحسم غوتسه، الذي شارك قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي لبلاده، اللقب الرابع في كأس العالم، بعدما استلم بطريقة رائعة تمريرة عرضية من اندريه شورله، ليسكنها الشباك في الدقيقة 113.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف بعد معركة خططية في وسط الملعب، وفرص بالغة الخطورة على ندرتها، وأصبحت ألمانيا التي فازت بكأس العالم في 1954 و1974 و1990 أول بلد أوروبي يحرز لقب كأس العالم في أرض أميركية.



ورغم غياب الأهداف كانت الإثارة حاضرة وبقوة على مدار الشوطين، وسجل غونزالو هيغوين هدفاً للأرجنتين بعد تمريرة من ايزيكيل لافيتسي في الدقيقة 30، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأظهرت الإعادة التلفزيونية صحة القرار.



وقبل هذا الهدف الملغى أهدر هيغوين فرصة سهلة للتقدم بالهدف الأول للأرجنتين عندما انفرد بالحارس الألماني مانويل نوير وسدد الكرة خارج المرمى تماما في الدقيقة 21.





وجاءت أخطر فرص ألمانيا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عندما ارتقى المدافع بينديكت هوفيديس لمقابلة ركلة ركنية ووضع الكرة برأسه من مدى قريب في القائم قبل أن ترتد لتوماس مولر وتحتسب تسللا.





وواجهت ألمانيا حظا سيئا عندما أصيب لاعب الوسط سامي خضيرة أثناء فترة الإحماء وقبل دقائق من انطلاق المباراة، وحتى بديله كريستوف كرامر تعرض للإصابة أيضا بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة، وشارك أندريه شورله بدلا منه.



ومع بداية الشوط الثاني خرج لافيتسي، وشارك سيرجيو أغويرو بهدف زيادة القوة الهجومية واستغلال تراجع القوة الدفاعية لألمانيا.





وضغطت الأرجنتين وانفرد ميسي بالكرة من ناحية اليسار وسددها بجوار القائم تماما في الدقيقة 47، ليهدر فرصة اعتاد على تسجيلها.



وحاول ميسي بعد ذلك أن يصنع الفارق في أكثر من مناسبة، وتوغل ميسي من ناحية اليمين وسدد كرة بجوار القائم قبل أن يراوغ أكثر من لاعب في محاولة أخرى ويمرر كرة أرضية لم تجد من يقابلها حتى أمسكها نوير.





وتلقى أوزيل تمريرة ناحية الجناح اليمين، ومهد الكرة لكروس المندفع من الخلف، لكنه سددها ضعيفة وأرضية خارج المرمى.



واستمرت محاولات المنتخبين العملاقين حتى انتهى الوقت الأصلي رغم مشاركة رودريغو بالاسيو بدلا من هيغوين، وماريو غوتسه بدلا من ميروسلاف كلوسه، الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفا.