"المانشافت".. ثالث أبطال الـ24 عاماً

باتت ألمانيا بطلة مونديال 2014 المنقضي حديثاً، ثالث الأبطال الذين عادوا للقب المونديال بعد غياب 24 عاماً، خلف البرازيل وإيطاليا، بطلي نسختي 1994 و2006.

وبعد غياب عن ملامسة الذهب لـ6 مونديالات، أعاد ماريو غوتزه الأفراح لألمانيا، لأول مرة منذ توحدها، وبعد 24 عاماً من تسجيل أندريس بريمه ركلة الجزاء التي منحت بلاده اللقب على حساب خصم اليوم، الأرجنتين، في مونديال إيطاليا 1990.

وفي مونديال 2006، خاضت إيطاليا البطولة بعد 24 عاماً أيضاً على تألق التوبيلي وباولو روسي على ملاعب الإسبان في مونديال 1982، عندما منحوا بلادهم فوزاً على الألمان كذلك بثلاثة أهداف، وفي المونديال الألماني الأخير أحرز المدافع فابيو غروسو ركلة الجزاء الأخيرة ليعيد بلاده إلى سجل البطولات بعدما غابت عنه لـ6 بطولات كأس العالم.

وانتظرت البرازيل 24 عاماً منذ ليلة بيليه وجيريزينو الرائعة في ملعب أزتيكا بالمكسيك عام 1970، عندما سحقوا الطليان برباعية، وفي مونديال 1994، عادت البرازيل للقبها المحبب بركلات الترجيح، عندما أضاع روبرتو باجيو ركلة الجزاء الأخيرة.