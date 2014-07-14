التوغولي أديبايور يحاول التخلّص من "الملاريا"

قال توتنهام المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن إيمانويل اديبايور مهاجم منتخب توغو يتعافى حاليا في مستشفى من إصابة خفيفة بالملاريا.

وذكر النادي بموقعه على الإنترنت أن اديبايور دخل المستشفى يوم السبت بعدما شعر ببعض التعب. وأضاف النادي "اكتشف المرض في بداياته ويستجيب اللاعب بشكل جيد للعلاج".

وتابع "يتوقع أن يخرج المهاجم من المستشفى اليوم الاثنين وسيحتاج إلى سبعة أيام على الأقل قبل العودة الى التدريبات".

وسجل اديبايور 14 هدفا مع توتنهام الموسم الماضي وسيغيب عن جولة الفريق في أميركا الشمالية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا.

