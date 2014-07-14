القميص رقم "11" يثير أزمة بمانشستر يونايتد

بات القميص رقم 11 بمانشستر يونايتد والذي كان يرتديه رايان غيغز، لاعب الشياطين الأسطوري، أزمة حقيقية، وذلك بعد تردد أنباء حول تعليق القميص رقم 11 من قبل إدارة النادي تقديراً للاعب، فيما يرى الأخير أنه لا يجوز للنادي فعل ذلك.

وارتدى غيغز القميص الشهير لأغلب فترات مشواره بيونايتد الممتدة لـ23 عاماً، ويقول: "إنه مجرد رقم لا أكثر، وهناك حالات خاصة يتم فيها تعليق القميص تكريماً لمن ارتداها" ويتابع: "على صعيد شخصي، لا أريد أن يعلق مانشستر يونايتد الرقم 11، لأنه نادِ عودنا على تقديم اللاعبين الكبار في كل موسم، وبالتأكيد أن هناك من يستحق الرقم".

ويعتبر هذا الأمر من أول القرارات التي على لويس فان غال، المدير الفني الجديد، التعامل معها، وعند سؤاله عن هذا الأمر أجاب: "إنه سؤال جيد، لكني حقيقةً لم أفكر بمن سيرتديه.. سننتظر ونرى".

وسيتوجه فان غال الى الولايات المتحدة يوم الجمعة للإشراف على فريقه الجديد في جولته العالمية، رغم أنه أنهى مشواره الدولي مع هولندا يوم السبت الماضي بالحصول على المركز الثالث، وعن ذلك أورد: "قصر الوقت لا يشكل لي أدنى مشكلة، أنا لست بحاجة الى عطلة.. هذا تحدي، والعمل اليومي مع لاعبين شباب هو الشيء الذي لا أستطيع انتظاره"

