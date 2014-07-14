بلاتر محذراً: الفيفا لايتعامل مع العنصرية بشكل جيد

كشف جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن سروره بالطريقة التي تم بها تنظيم كأس العالم المنقضية مؤخراً، فيما انتقد الطريقة التي تم التعامل بها مع حوادث التمييز العنصري خلال مباريات المونديال.

وقال بلاتر: "تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جعل قضية التمييز أولوية قصوى لمحاربتها بكأس العالم 2018" وتابع: "أنا لست راضياً عن الطريقة التي حاربت العنصرية على الإطلاق".

وبيّن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه وبالرغم من محاولات الفيفا القضاء على العنصرية، إلا أن حوادث مشهودة مثل الهجوم على مثليي الجنس، وعرض لافتات اليمين المتطرف، والهتافات ضد اللاعبين السود، لم يتم يتخذ أي اجراء تجاهها، في الوقت الذي اعترف جيفري ويب، رئيس فرقة العمل الخاصة بمكافحة العنصرية بالفيفا بـ"انفصال" فرقته عن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي.

ومنح بلاتر مونديال البرازيل، درجة أرفع من تلك التي حصل عليها مونديال جنوب إفريقيا قبل 4 أعوام، ويقول: "لقد تحسن المونديال الأخير عن سابقه، سأعطيه 9.25 من أصل 10 درجات" مقارنة بـ9 حصلت عليها جنوب إفريقيا.

