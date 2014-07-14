توني كروس: أحلامي تحققت.. سأرحل إلى مدريد

أعلن توني كروس لاعب وسط المنتخب الألماني بعد فوزه مع الفريق بلقب مونديال البرازيل 2014، انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وقال لاعب الوسط الأكثر شمولية في المونديال حسب الفيفا: "نهاية المونديال بأفضل طريقة ممكنة، الآن سأرحل إلى مدريد، حلمين تحققا معا". وفاز كروس مع ألمانيا أمس بلقب المونديال بعد تغلبها في النهائي على الأرجنتين 1-0 في مباراة شهدت شوطين إضافيين.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد تعاقده مع كروس نهاية هذا الأسبوع، بعقد بلغت قيمته 25 مليون يورو، حسب الصحافة الإسبانية. فيما سبق لنادي مانشستر يونايتد مفاوضة اللاعب لفترة طويلة إبان تدريب الإسكتلندي ديفيد مويس للفرقة الحمراء.

