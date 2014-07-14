سكولاري يقدم استقالته من تدريب المنتخب البرازيلي

استقال المدرب لويز فيليبي سكولاري من منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، حسبما أفادت شبكة "جلوبو" التلفزيونية البرازيلية صباح يوم الاثنين.

وأوضحت "جلوبو" أن سكولاري استقال بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نظيره الهولندي 0/3، وقال سكولاري، بعد الهزيمة أمام هولندا، إن مستقبله مع الفريق في يد الاتحاد البرازيلي للعبة لأنه من سيحسم استمراره أو رحيله من العمل مع الفريق.

ولم يظهر أي تأكيد رسمي على التقرير الذي بثته "جلوبو" حيث أكدت أن سكولاري تقدم باستقالته وأن الاتحاد وافق عليها، فيما يعتبر العديد من النقاد أن رحيل المدرب يعتبر خطوة صائبة للسيلساو فاقد الهوية.

