فينوورد يتعاقد مع بولحروز عاماً واحداً

وقع خالد بولحروز اللاعب الدولي الهولندي السابق عقدا لمدة عام واحد مع فينوورد اليوم الاثنين حيث يسعى النادي الهولندي لتعزيز صفوفه للمنافسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن النادي أن المدافع البالغ من العمر 32 عاما انتقل الى فينوورد في صفقة انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع بروندبي الدنمركي الموسم الماضي.

ولعب بولحروز لهولندا في بطولتين لكأس العالم في 2006 و2010 كما لعب لأندية فالفيك وهامبورج وتشيلسي وإشبيلية وشتوتجارت ولشبونة.

وسيبدأ فينوورد الذي احتل المركز الثاني في نهاية الدوري الهولندي الموسم الماضي حملته في دوري أبطال أوروبا من الدور التأهيلي الثالث في وقت لاحق هذا الشهر.