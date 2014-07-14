مارادونا: هدف غوتزه.. أوجع قلبي

أعرب دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية عن بالغ أسفه لخسارة منتخب بلاده بهدف نظيف أمام المنتخب الألماني أمس الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014.

وقال مارادونا من خلال برنامجه اليومي الشهير "دي زوردا" أو "الأعسر" الذي يقدمه عبر شبكة "تيلي سور" الفنزويلية التلفزيونية: "خسارة المباراة النهائية شيء محزن وموجع".

وأضاف مارادونا الذي شارك مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كأس العالم 1986 بالمكسيك بعد التغلب على المنتخب الألماني في المباراة النهائية: "أشعر بالأسى من أجل بلادي.. هدف اللاعب الألماني ماريو غوتزه آلمني بشدة".

وتابع: "أعتقد أن الأرجنتين لم تكن لديها أقدام ثابتة في الملعب وهو ما أضفى قوة على الهجمات الألمانية". وأشار إلى أن "الأرجنتين كانت تستحق على الأقل الوصول إلى ركلات الترجيح".

وفاز المنتخب الألماني بلقب بطل العالم للمرة الرابعة في تاريخه بفضل الهدف الذي أحرزه لاعبه ماريو غوتزه في الدقيقة 113 من المباراة التي تقاسم فيها الفريقان فرص التهديف وحظوظ الفوز باللقب العالمي الكبير.

وأكد مارادونا أن المنتخب الألماني فاز بالمباراة بسبب ارتباك الدفاعات الأرجنتينية في الدقائق الأخيرة من المباراة. ورغم عدم تألق ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الأرجنتيني في مباراة الأمس، لم يوجه مارادونا أي انتقاد له أو لمدربه أليخاندرو سابيلا.

وقال: "مسكين ليو.. لو كنت أستطيع لأهديتك السماء بأكملها ولكن من الظلم أن يفوز بشيء لا يستحقه.. الرعاة والمسوقون يريدون ذلك".

وأبدى النجم الأرجنتيني السابق دهشته من قيام أليخاندرو سابيلا بإخراج لافيتزي بعد الأداء الرائع الذي قدمه طوال المباراة، كما أعرب عن أسفه للمستوى الباهت الذي كان عليه مهاجم الفريق وصهره السابق سيرخيو أغويرو.

