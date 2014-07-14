ماسكيرانو: هذا أقصى ما يمكن تقديمه

عبر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن حزنه البالغ، عقب هزيمة منتخب بلاده بهدف ماريو غوتزه، لتفقد بلاده فرصة الحصول على بطولتها الثالثة في أراضي الخصم اللدود، البرازيل.

وقال خافيير: "الألم هائل. أردنا العودة بالكأس إلى الأرجنتين مرة أخرى". وأضاف: "نشعر بصدمة. قدمنا كل ما نستطيع ونعتذر لمن جاء إلى هنا والشعب الأرجنتيني".

وتابع "الألم سيستمر طوال الحياة، لأنها كانت فرصتنا. يجب أن نرفع رؤوسنا عاليا وأن نتحمل الألم".

ومن جهته، عبر اليخاندرو سابيا، مدرب الأرجنتين، عن حزنه بعد هزيمة منتخب بلاده 1-صفر أمام المانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد، لكنه أعرب عن فخره بأداء لاعبي فريقه.

وقال سابيا في مقابلة تلفزيونية بعد نهاية اللقاء في ريو دي جانيرو بالبرازيل: "الحزن من أجل عدم الفوز بالبطولة، لكن أفتخر بالفريق الذي قدم مباراة كبيرة". وأضاف "أقدم التهنئة للاعبين الذين هم فخر البلاد بعد المجهود الذي بذلوه والبطولة التي قدموها".