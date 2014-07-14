مانشستر يونايتد يرتبط مع أديداس مقابل مليار دولار

توصل مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين لاتفاقية رعاية قياسية مع أديداس لعشر سنوات بقيمة 750 مليون جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) ستقوم بمقتضاه الشركة الألمانية بتزويد بطل إنجلترا 20 مرة بأطقم وأدوات اللعب اعتبارا من موسم 2015-2016.

وارتبط يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في السابق بعقد رعاية طويل الأمد مع شركة نايكي الأميركية أكبر مجموعة للملابس الرياضية في العالم.

وهذه صفقة قياسية بالنسبة ليونايتد وسيحصل النادي بمقتضاها على مثلي متوسط ما يحصل عليه منافسون أوروبيون.



وكانت شركة نايكي أعلنت في وقت سابق أنها لن تجدد عقدها المستمر منذ فترة طويلة مع يونايتد. وأضافت نايكي - التي ترعى يونايتد منذ 2002 - إن موسم 2014-2015 سيكون الأخير في الشراكة مع بطل إنجلترا السابق.

وكانت نايكي تملك الحق في معادلة أي عرض من منافس لكنها رأت أن السعر ارتفع للغاية.

وينظر الى الصفقة مع يونايتد - وهو واحد من أكثر أندية العالم شعبية - على أنها محاولة لحماية الموقع القيادي لشركة أديداس الألمانية بعد سلسلة من التعاقدات الضخمة أبرمتها نايكي خلال العقدين الماضيين.

وجنى يونايتد نحو 38 مليون جنيه استرليني (64.7 مليون دولار) من العقد الحالي في موسم 2012-2013 تتضمن نصيب النادي من أرباح بيع المنتجات التي تحمل اسمه حول العالم.