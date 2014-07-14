ميسي أفضل لاعبي المونديال

اختير ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما خسر فريقه في المباراة النهائية أمام ألمانيا1-صفر في ريو دي جانيرو.

وأنهى ميسي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات متتالية بين 2009 و2012، البطولة مسجلا أربعة أهداف كلها في مرحلة المجموعات، لكن أحلامه في نيل اللقب العالمي للمرة الأولى انهارت بالهزيمة 1-صفر في استاد ماراكانا.

وذهب القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة للألماني العملاق مانويل نوير الذي سكنت شباكه أربعة أهداف في النهائيات الحالية، ولعب نوير دورا كبيرا في تتويج بلاده باللقب.

وحصل الكولومبي جيمس رودريغيز على لقب هداف كأس العالم برصيد ستة أهداف، متفوقا بهدف واحد على الألماني توماس مولر.