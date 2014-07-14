نوير: سنتوقف عن الاحتفال بعد 5 أسابيع

قال الألماني مانويل نوير، أفضل حارس في كأس العالم لكرة القدم، إن بلاده ستحتفل لخمسة أسابيع على الأقل بعدما توجت باللقب على حساب الأرجنتين اليوم الأحد.

وبالفوز في المباراة النهائية 1-صفر حصلت ألمانيا على لقبها الرابع في كأس العالم، وأصبحت أول بلد أوروبي يفوز بالبطولة في الأميركتين.

وقال نوير بينما احتفل زملاؤه بالكأس في استاد ماراكانا "سنحتفل الآن لمدة خمسة أسابيع على الأقل. سنتوقف عن الاحتفالات في لحظة ما، لكننا سنستيقظ دائما على ابتسامة".

وأضاف "أحرزنا اللقب، وهذا أمر لا يصدق. تعرضنا لبعض الانتكاسات خلال فترة الاستعداد للبطولة. يجب أن نتذكر اللاعبين غير الموجودين معنا. إنهم أيضا أبطال العالم".