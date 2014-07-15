اشلي كول: اللاعبون الإنجليز يخشون اللعب خارج البلاد

قال الإنجليزي اشلي كول، المنضم حديثاً إلى فريق روما الإيطالي، والمدافع السابق لفريقي آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، إن لاعبي كرة القدم في إنجلترا يخشون الرحيل عن بلادهم واللعب في الخارج.

وانضم كول، الظهير الأيسر السابق لمنتخب إنجلترا لصفوف روما الإيطالي بعقد لمدة عامين بعدما قضى ثماني سنوات ناجحة في تشيلسي، لكنه قضى معظم فترات الموسم الماضي على مقاعد البدلاء.

وقال كول (33 عاما) في مؤتمره الصحافي الأول في روما اليوم الثلاثاء: "اللاعبون الإنجليز ربما يخشون السفر واللعب في الخارج، فهم في موقف مريح في إنجلترا". وأضاف: "هذه فرصة بالنسبة لي لتجربة لغة جديدة والتعامل مع ثقافة جديدة وأسلوب جديد للحياة".

واعتزل كول اللعب الدولي بعدما استبعده روي هودجسون من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، وقال اللاعب إنه يرتبط بعلاقة قوية مع جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي، لكنه أكد بوضوح أن المدرب البرتغالي لا يضعه ضمن خياراته الأساسية للفريق.

وأضاف "بمجرد أن تحدثت إلى رودي جارسيا مدرب روما وشعرت بمدى رغبته في وجودي هنا، استغللت الفرصة سريعا. ارتبطت دوما بعلاقة قوية مع جوزيه مورينيو، لكني لم أعد مفيدا لمشروعه في تشيلسي".

وتابع: "قدمت إلى هنا من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا، روما فريق طموح، وهذا يمثل تحديا بالنسبة لي، وأنا جاهز للصراع على اللعب".