استقبال ألماني حاشد لأبطال العالم في برلين

توافد مئات الآلاف من الألمان إلى برلين، اليوم الثلاثاء، لاستقبال منتخب بلادهم المتوج بطلا للعالم في مونديال 2014 إثر تغلبه على الأرجنتين 1-صفر في المباراة النهائية.

وأحرز المانشافت لقبه العالمي الرابع بعد أعوام 1954 و1974 و1990، وحطت الطائرة التي تقل منتخب ألمانيا بطل كأس العالم 2014 في مطار برلين عند الساعة العاشرة و10 دقائق بالتوقيت المحلي (10ر08 بتوقيت غرينيتش) من اليوم الثلاثاء.

وصرخ مئات من الأشخاص الذين تجمهروا على إحدى شرفات المطار، لدى هبوط الطائرة التابعة للشركة الوطنية لوفتهانزا في مطار تيغيل في برلين مرحبين بالأبطال.

وفتح قبطان الطائرة النافذة الأمامية بعد هبوط الطائرة ولوح بالعلم الألماني، ثم كان قائد المانشافت، فيليب لام، أول الخارجين منها حاملا كأس العالم، ثم تبعه باستيان شفاينشتايغر وهو يلف العلم الألماني حوله، ثم توالى اللاعبون الآخرون الذين ارتدوا ملابس رياضية، ثم المدرب يواكيم لوف الذي حمل حقيبته الخاصة بنفسه.

وبعد الوصول إلى مطار برلين والتقاط الصور التذكارية، استقل لاعبو المنتخب الألماني باصا يقلهم نحو بوابة براندنبورغ للاحتفال وسط أنصارهم، حيث سيتسقبلهم عمدة برلين كلاوس فوفيرايت.

واعتبر لوف أن الشعب الألماني بأكمله توج بطلا للعالم، وذلك خلال الاحتفال المخصص لفريقه عند بوابة براندينبورغ في برلين.

وقال لوف متوجها بكلامه إلى الجمهور المحتشد الذي قدر عدده بـ250 ألف شخص "كلنا أبطال العالم. يتعين علي أن أتوجه بالشكر إلى جميع الأنصار في ألمانيا، وأقول لكم لولاكم لما كنا وصلنا إلى هنا. نحن جميعا أبطال العالم".

أما قائد منتخب المانشافت فيليب لام فقال "منذ أن كنت طفلا وأنا أحلم بإحراز كأس العالم، وقد تحقق الحلم". في المقابل قال مهاجم المنتخب لوكاس بودولسكي "كان الأمر مدهشا، اللحظات التي عشناها رائعة".

أما جيروم بواتينغ المولود في برلين فقال "صباح الخير برلين، أنا فخور كوني من برلين".

وقال زميله في خط دفاع المنتخب الألماني بير ميرتيساكر "نحن فخورون جدا بما حققناه. نجحنا أخيرا في إحراز كأس العالم ونحن فخورون بانصار اللعبة".

أما صاحب هدف الفوز في مرمى الأرجنتين في المباراة النهائية ماريو غوتسه فقال "عشنا تجربة رائعة ستبقى معنا إلى الأبد. إنها فرحة لا توصف".

وأعرب برند هاسه سائق إحدى الحافلات في برلين عن سعادته المطلقة وقال "إنه حدث تاريخي. آخر فوز بكأس العالم لألمانيا يعود إلى عام 1990، وهذه الفرصة لا نحصل عليها كل يوم. دائما ما يعود المنتخب عن طريق فرانكفورت، أما اليوم فإن الطائرة ستحط في برلين"، مشيرا إلى أنه تابع مباريات منتخب بلاده على جهاز الراديو خلال عمله.

أما ليديا لامبا (28 عاما) والتي تعمل في شركة إعلانات في برلين فقالت "على مدى أربعة أسابيع، جعلني المنتخب أعيش أحاسيس رائعة، وهذه طريقتي لكي أشكرهم جميعا".

وعلى مدار أربعة أسابيع تابع الآلاف من المشجعين الألمان فريقهم عبر شاشات عملاقة وضعت في "الكرنفال الجماهيري" في برلين، في أكبر مساحة للمشجعين في ألمانيا، وأمام المنصة التي وضعت خصيصا لأبطال العالم يمكن رؤية لافتة كتب عليها "شكرا لكم أيها الفتيان. أبطال العالم 2014".

وتوافد أنصار المنتخب نحو البوابة الشهيرة التي كانت تفصل بين الألمانيتين منذ ساعات الصباح الأولى ومنهم من أمضى الليلة هناك لكي يتمكن من حجز أماكن جيدة لرؤية أبطالهم.

وتقول كريستين فيلغينتريف، الأستاذة البالغة من العمر 53 عاما "الأجواء رائعة كما كانت الحال عند سقوط جدار برلين". واجتازت فيلغينتريف مسافة 630 كلم من مدينة اخن في الغرب الألماني لتنضم إلى أشقائها وأولادها في برلين للاحتفال بهذا النصر.

وتابعت "كان الحلم يتمثل بالفوز في مونديال 2006 عندما احتضنا كأس العالم، لكن الفوز في البرازيل يبقى رائعا أيضا".

يذكر أن ألمانيا توجت بطلة لكأس العالم أربع مرات في تاريخها أعوام 1954 و1974 و1990 و2014 لتعادل رقم إيطاليا الفائزة باللقب أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، أما الرقم القياسي المطلق بحوزة البرازيل المتوجة خمس مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.