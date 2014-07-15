الأرقام الفردية والجماعية تنصف ألمانيا

عدد 64 مباراة خلال شهر واحد في مونديال البرازيل، تشير الأرقام إلى أن المنتخب الألماني هو الأكثر تهديفاً في البطولة برصيد 18 هدفاً، ثم هولندا بـ 15هدفاً، وكولومبيا في المركز الثالث بـ 12 هدفاً، في حين تلقت البرازيل أكبر عدد من الأهداف بواقع 14 هدفاً، تليها الكاميرون وأستراليا بـ 9 في شباك كل منهما.

أكثر من سدد على مرمى الخصوم هم البرازيليون بعدد 111 تسديدة، فالأرجنتين بـ 105، ثم ألمانيا في المركز الثالث بـ 98 تسديدة، بينما شنّ الأرجنتينيون أكبر عدد من الهجمات بمجموع 341 هجمة، مقابل 319 هجمة للبرازيل الثانية، 314 هجمة لألمانيا الثالثة.

وتصدرت ألمانيا ترتيب المنتخبات صاحبة أكبر عدد من التمريرات الناجحة بمجموع 4157 تمريرة، والأرجنتين في المركز الثاني بـ 3344 تمريرة، وهولندا ثالثة بـ 3000 تمريرة ناجحة، كما نجح الدفاع الألماني في إبعاد 88 كرة عن مرماهم، يليهم الدفاع الأرجنتيني الذي أبعد 85 هجمة، وهولندا في المرتبة الثالثة بإبعاد 81 هجمة.

ومن الناحية الانضباطية، خشونة الهولنديين جعلتهم يرتكبون العدد الأكبر من الأخطاء بمجموع 126 خطأ، ثم البرازيل بـ 123 خطأ فكوستاريكا بـ 94 خطأ، بينما حصل لاعبو الدولة المضيفة على 14 بطاقة صفراء كأكبر عدد في البطولة، فهولندا بـ 11 بطاقة، وكوستاريكا ثالثة بـ 10 بطاقات.

وعلى صعيد اللاعبين، تصدر الكولومبي جايمس رودريغيز هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، ثم الألماني توماس مولر بـ 5 أهداف، وتقاسم الأرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار والهولندي روبن المرتبة الثالثة بـ 4 أهداف، بينما تولى الفرنسي كريم بنزيمة التسديد في 32 مناسبة في الصدارة، يليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بـ 21 تسديدة، ثم البرتغالي كرستيانو رونالدو بـ 14 تسديدة.

ويعتبر الألماني فيليب لام صاحب أكبر عدد من التمريرات الصحيحة مجموع 562 تمريرة، ثم مواطنه توني كروس بـ 537 تمريرة، فالأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بـ 536 تمريرة ناجحة، بينما بلغ عدد الكرات التي تصدى لها الأميركي تيم هاورد بنجاح 27 في صدارة حراس البطولة، يليه الألماني مانويل نوير الذي تصدى لـ 25 كرة، والجزائري رايس مبولحي ثالثاً بتصديه لـ 23 كرة.

