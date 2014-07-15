الإنجليزي ويلشير.. ينفث دخان الفشل بعد المونديال

في الوقت الذي كان فيه المنتخب الألماني، يحتفل بتتويج كأس العالم للمرة الرابعة عبر تاريخه، التقطت كاميرات "الباباراتزي" صوراً للاعب جاك ويلشير، نجم فريق آرسنال الإنجليزي، وهو يتناول السجائر في بركة سباحة حيث يقضي إجازته بولاية لاس فيغاس الأميركية.

صورة "المدخن" ويلشير، انتشرت بشكل عاجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقاد حاد من الشارع الإنجليزي، على تصرف البالغ 22 عاماً غير الاحترافي، فيما أشارت صحيفة "الديلي ميل" إلى الوقت الذي زاد فيه نوير ومولر ولام وبقية الرفاق، هرمون السعادة "السيروتونين" لدى الشعب الألماني، بعد عمل دؤوب استمر عشر سنوات، كان ويلشير ينفث دخان الفشل، بعد خروج إنجليزي مرير من مونديال البرازيل.

وقالت الصحيفة: "في الوقت الذي تحكم فيه ألمانيا قبضتها على الكرة العالمية، فإن جاك ويلشير وبعد الفشل في المونديال يظهر مدخناً في حفلة".

وفي شهر أكتوبر الماضي، قبل تسعة أشهر، تداول الجميع صورة ويليشر أثناء تدخينه سيجارة بالقرب من ملهى ليلي في لندن، قبل أن يعتذر اللاعب لاحقاً ويبرر بأن قائد فرنسا زين الدين زيدان كان مدخناً.

جاك ويلشير، المولود في مدينة هيرتفودشير، يحمل رقم 10 في صفوف آرسنال، ويصفه روي هودجسون باللاعب المشرق الذي سيحمل آمال الجماهير الإنجليزية إلى منصات الإنجاز، بيد أن تصرفات اللاعب واستهتاره بالممارسات غير الصحية، ربما يضعانه على قارعة الطريق الخطأ.

وحتى آرسين فينغر، مدرب فريق آرسنال، لا تعجبه تصرفات الموهوب جاك، فقد قال سابقاً بعد حادثة شهر أكتوبر: "لا أوافق أبداً على تصرف كهذه، لأنك عندما تكون لاعب كرة قدم ورياضياً عليك أن تكون مثالاً يحتذى في المحافظة على صحتك". ووسط حديث المدرب الفرنسي تتساءل "الديلي ميل" مجدداً: "هل يتعلم اللاعب من أخطائه؟".