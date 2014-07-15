الخلافات تنهي العلاقة بين كونتي ويوفنتوس

قال انطونيو كونتي، اليوم الثلاثاء، إنه استقال من تدريب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأكد المدرب الإيطالي للمحطة التلفزيونية التابعة لنادي يوفنتوس "أريد أن أعلن قراري بإنهاء عقدي مع يوفنتوس، والذي ربط بيننا هذا الموسم".

وأضاف "مررنا بمسيرة طويلة حتى وصلنا إلى هذا القرار"، وسط تأكيدات بأن الخلافات بين أنطونيو ومجلس الإدارة بلغت ذروتها، وهو ما تسبب برحيل المدرب الناجح.

وتولى كونتي، نجم يوفنتوس السابق، تدريب الفريق في مايو 2011، وحقق مع الفريق لقب الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، إضافة إلى كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.