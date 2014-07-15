منع الفرنسي لوك ريمي من القيادة بسبب الكحول

حكمت جين هاملتون، القاضية بمحكمة نيوكاسل، بالمنع من القيادة لعام وشهرين، على لوك ريمي، لاعب منتخب فرنسا وكوينز بارك رينجرز، بسبب قيادة السيارة تحت تأثير الكحول قبل 4 أشهر.

واعترف اللاعب بأنه كان يقود سيارته "بورشه" تحت تأثير الكحول، وأنه كان يعلم بتجاوز الحد المسموح به، مما دفع القاضي لتغريمه مبلغ 4070 جنيها إسترلينياً، إضافة إلى المنع من قيادة سيارته.

وبحسب إفادة رجال الأمن، فإن الفرنسي كان يقود سيارته، بطريقه نحو منزله بضاحية نورثمبرلاند، وعندما تم إيقافه، فشل بتجاوز اختبار الكشف عن الكحول، حيث أظهر لديه 56 ملغ، فيما يعتبر القانون البريطاني الحد الأقصى هو 35 ملغ.

وعاد ريمي إلى فريقه كوينز بارك رينجرز بعد انتهاء إعارته إلى نيوكاسل يونايتد، ويتوقع أن يرحل إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي هذا الصيف بعد مشاركته المونديالية مع فرنسا.