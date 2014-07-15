النقاد يختارون 6 ألمان بقائمة المونديال المثالية

سيطرت خمس دول على التشكيلة التي اختارها أعضاء اللجنة الفنية التابعة للفيفا ونخبة من الصحفيين وضمت 6 لاعبين من ألمانيا و2 من الأرجنتين ولاعب واحد لكل من البرازيل وهولندا وكولومبيا.

وتم اختيار مانويل نوير، حارس ألمانيا العملاق وأمامه الأرجنتيني روخو في مركز الظهير الأيسر، ومعه الألماني مات هوملز المحترف مع دورتموند الألماني في قلب الدفاع وبجانبه البرازيلي الوحيد، ديفيد لويز المنتقل الى سان جرمان الفرنسي رغم الأهداف التي هزت مرمى بلاده، فيما تواجد فيليب لام بمركز الظهير الأيمن.

وفي الوسط جاء كل من توني كروس وزميله باستيان شفاينشتايجر وكلاهما من بايرن ميونخ، والكولومبي رودريجيز هداف كأس العالم في مركز الوسط المهاجم، أما في خط الهجوم فتم اختيار أريين روبن من هولندا وليونيل ميسي من الأرجنتين وبجانبهما توماس مولر لاعب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وهناك نجوم شاركوا لكنهم لم يتألقوا سوى بالغياب، ولم يحققوا شيئا فاستحقوا مكانة في تشكيلة المنتخب الأسوأ بكأس العالم لعل أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي خرج منتخبه من الدور الأول والايطالي ماريو بالوتيللي وايكر كاسياس حارس إسبانيا دون نسيان لاعبي منتخب انجلترا روني وجيرارد.

