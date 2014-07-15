فان بيرسي: دعوني أرتاح.. لقد عصرت مثل الليمونة

يرغب المهاجم الهولندي الدولي، روبن فان بيرسي، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في الحصول على فترة من الوقت للراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل.

وقدم فان بيرسي أداء طيبا خلال المونديال البرازيلي، حيث سجل أربعة أهداف في ست مباريات، ليساهم في حصول المنتخب الهولندي على المركز الثالث في المسابقة.

وبينما يعتزم لويس فان غال، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، بدء مهام عمله كمدرب لمانشستر يونايتد، غدا الأربعاء، فإن فان بيرسي قد سمح له بالحصول على إجازة، والتي يشعر اللاعب الهولندي بأنها هامة له من أجل التعافي والعودة مجددا إلى مستواه الطبيعي.

وصرح فان بيرسي للصحافيين "إنني بحاجة للحصول على راحة لمدة ثلاثة أسابيع".

أضاف اللاعب الهولندي "لقد كان كأس العالم مهمة ثقيلة للغاية بالنسبة لي، وبذلت قصارى جهدي في كل مباراة شاركت فيها مع الفريق".

وأوضح مهاجم مانشستر يونايتد "لقد عملنا بجد خلال النهائيات بالفعل، وأصبحنا مثل الليمون الذي تم عصره إلى أن أصبح جافا".

وبناء عليه، سوف يغيب فان بيرسي عن الجولة التي سيقوم بها مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، في الوقت الذي تلقى فيه إشادة خاصة من فان غال.

وقال فان غال "نجحنا في إعادة بناء روبن تماما من جديد قبل كأس العالم. إذا أخذت في الاعتبار ما قدمه للفريق طوال البطولة، فإنك ستجد نفسك مضطرا للإشادة به على الفور".