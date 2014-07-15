موناكو يحدد 80 مليون يورو ثمناً للكولومبي رودريغيز

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد توصل إلى اتفاق كامل مع المهاجم الكولومبي جيمس رودريغيز، أحد أبرز نجوم بطولة كأس العالم الأخيرة بالبرازيل، لضمه إلى صفوفه. وينتظر النادي الإسباني الآن إنهاء مفاوضاته مع نادي موناكو الفرنسي.

وكتبت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم: "لقد توصل ريال مدريد إلى اتفاق كامل بالفعل مع جيمس رودريغيز، وهو الآن يحتاج لإنهاء الصفقة مع موناكو الذي يطلب 80 مليون يورو (109 ملايين دولار) مقابل التنازل عن لاعبه الكولومبي".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رودريغيز أخبر مدير أعماله خورخي مينديز أنه لا يريد "سوى ارتداء القميص الأبيض" الخاص بريال مدريد.

وأشارت "آس" إلى أن ريال مدريد قد يضم لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو إلى الصفقة نفسها في محاولة لتخفيض سعر رودريغيز.