ميسي: سعيت للفوز.. وبلاتر يتساءل: هل تستحق الجائزة

قال ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني خلال استقبال الرئيسة كريستينا كيرشينر لمنتخب البلاد في مقر اتحاد الكرة الأرجنتيني : "كنا نود الفوز ببطولة كأس العالم أمس، لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولكننا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف. سعينا إلى إسعاد جماهير البلاد. نأمل أن نستمر في إسعادهم".

وأضاف الساحر الأرجنتيني الفائز بلقب أفضل لاعب في المونديال والحائز على جائزة الكرة الذهبية: "لقد أصبحنا فريقا رائعا وأكثر قوة من ذي قبل. أود أن أشكر الجماهير على هذا الاستقبال. أشكركم على المساندة".

إلى ذلك، اعترف جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشعوره بالمفاجأة بعد اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب في مونديال البرازيل 2014.

وأجاب بلاتر عندما سئل عن الأمر "هل علي أن أكون دبلوماسيا أم أقول الحقيقة". وأكد السويسري حديثه: "أنا أيضا شعرت بشيء من الدهشة عندما رأيت ميسي يصعد كأفضل لاعبي المونديال".

وقال بلاتر لاحقا مخففا من تصريحاته "إذا قارنت بداية البطولة وحيث وصل الفريق الأرجنتيني في نهاية الأمر، انظروا إلى الأهداف التي سجلها ميسي، كانت حاسمة".

وتعرض قرار اختيار ميسي للجائزة لانتقادات من بعض وسائل الإعلام العالمية، التي ترى أن الأرجنتيني لم يقدم المستوى المطلوب للحصول على الجائزة. وبعد أن كان حاسما في المباريات الأربع الأولى للأرجنتين، انطفأ بريق نجم برشلونة في المباريات الأخيرة من البطولة.

واعترف والتر دي جريجوريو، مدير الاتصالات بالفيفا، بأن الاتحاد الدولي قد يعدل نظام اختيار الفائز بالجائزة الذي لم يشمل هذه المرة أصوات الصحافيين.

وقال "كانت هناك نقاشات طويلة حول من سيصوت، في النهاية كان قرار اللجنة الفنية، ونحن منفتحون على كل الاقتراحات. وفيما يتعلق بميسي، يمكن أن يكون لكم رأيكم الخاص".