نجوم مانشستر تحت "رحمة" فان غال

سيكون كريس سمولينج، توم كليفيرلي، خافيير هيرنانديز، شينجي كاغاوا، دارين فليتشر، وأشلي يونج، لاعبو مانشستر يونايتد تحت ضغط هائل بإنتظار وصول لويس فان غال، المدرب الجديد، الذي سيحدد مستقبل كل لاعب منهم



ويتبقى على الأقل موسمين لكل اللاعبين، ماعدا فليتشر وكليفيرلي، الذان تنتهي عقودهما الصيف المقبل، ويحتاجون الى قبول فان غال لتواجدهم قبل توقيع عقد جديد، على غرار أنطونيو فالنسيا، الذي وقع خلال كأس العالم على عقد يمتد لـ3 مواسم، بعدما كان أبرز المهددين بالرحيل، قبل 12 شهراً على انتهاء عقده الاحترافي مع مانشستر.

وسيلتقي فان غال بلاعبيه يوم الاربعاء القادم، قبل انطلاق استعدادات الفريق لخوض الجولة العالمية التي ستبدأ من لوس أنجيلس الأميريكية، على بعد شهر كامل من انطلاقة الدوري الانجليزي الممتاز.



وبسبب عدم وجود أي تأكيدات حول تواجدهما بتشكيلة فان غال، بات البرازيلي أندرسون، والبرتغالي بيبي أقرب للرحيل بعد مواسم عديدة قضياها في صفوف اليونايتد تحت اشراف السير أليكس فيرغسون قبل ابعادهما من قبل خلفه دافيد مويس.

