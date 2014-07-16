"تقرير الحكام" يحول بين الإنجليز والرذاذ المتلاشي

تفكر رابطة الدوري الممتاز الإنجليزية جدياً بالاستفادة من الرذاذ المتلاشي، المستخدم لتحديد موضع الكرة وحائط الصد في الركلات الحرة، والذي تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم المنقضية مؤخراً بالبرازيل.

وطلبت الرابطة من مايك رايلي، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كتابة تقرير عن مدى ملائمة الرذاذ لكرة القدم الإنجليزية، في حين أن رابطة الدوري الممتاز لا ترجح استخدامه الموسم المقبل، وربما تؤجل استخدامه الى موسم 2015-2016م.

وترى رابطة الدوري الانجليزي أنها بحاجة لدراسة الوضع بشكل مستفيض، وما الإيجابيات التي ستنعكس على اللعبة بوجود الرذاذ بمعية الحكام، وكيفية استخدامه، إن كان هناك حاجة ملحّة تقررها اللجنة بناء على ما يواجهه قضاة الملاعب من صعوبات أثناء تحديد المسافة القانونية بين الكرة وحائط الصد.

وأثبت الرذاذ فعاليته بكأس العالم الأخير، وذلك بالحفاظ على مسافة الياردات العشر القانونية بين الكرة وحائط الصد، وإن لم يخل الأمر من حوادث طريفة، مثل غضب برونو مارتينز ايندي لاعب هولندا، عندما رشّ الحكم الرذاذ على حذائه بالخطأ.