إنتر يضم الموقوف الفرنسي مفيلا

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي، إنه ضم يان مفيلا، لاعب وسط منتخب فرنسا من روبن كازان الروسي. وكتب إنتر على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الآن بات الأمر رسميا. يان مفيلا أصبح لاعبا في إنتر، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم السبت".

ولم يكشف النادي بعد عن تفاصيل الصفقة، إلا أنه من المرجح أن يكون اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قد انضم في صفقة إعارة لمدة عام مع وجود خيار لدى النادي الإيطالي لضمه بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وفي نهاية الشهر الماضي، أنهى مفيلا 16 شهرا من الإيقاف عن اللعب مع منتخب فرنسا بعدما أمضى سهرة بدون تصريح أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما في مهمة دولية.

وخاض مفيلا 19 مباراة في الدوري الروسي مع روبن كازان الموسم الماضي، وأنهى كازان الموسم في المركز التاسع.