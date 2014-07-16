برشلونة يؤكد: سواريز سيكون مثالاً "يحتذى به"

أكد أندوني زوبيزاريتا، المسؤول الرياضي لبرشلونة الإسباني أن الأوروغوياني لويس سواريز سيكون "مثالا يحتذى به" في النادي الكاتالوني على الرغم من عضته سيئة السمعة في مونديال البرازيل 2014.

وقال زوبيزاريتا في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "سيكون لويس سواريز مثالا يحتذى به في السنوات التي سيمضيها في برشلونة". وأضاف أن النادي الكاتالوني "يتقبل البشر بعيوبهم وأخطائهم وقدرتهم على التعلم من الأمور التي سارت بشكل خاطئ".

وأوقف الاتحاد الدولي سواريز 4 أشهر بسبب عضه الإيطالي، جورجيو كييليني، في مونديال البرازيل.

ولن يتمكن برشلونة من تقديم مهاجمه الجديد، سواريز أمام جماهيره، بسبب إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي، فيما ينتظر النادي قرار محكمة الكأس الدولية بخصوص مدة إيقاف مهاجمه الجديد خلال 15 يوماً.