تشيلسي يواصل خطف نجوم أتلتيكو مدريد

قال نادي تشيلسي المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المدافع البرازيلي فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا.

وحسب التقارير الإعلامية فيتوقع أن ينضم لويس (28 عاما) إلى النادي اللندني مقابل نحو 20 مليون جنيه إسترليني (34.24 مليون دولار) بعد الاتفاق على الجوانب الشخصية من التعاقد.

وكان تشيلسي يبحث عن ظهر أيسر بعد رحيل آشلي كول بعد نهاية الموسم الماضي.

وبهذا فإن لويس سيكون ثاني لاعب من أتلتيكو مدريد ينضم إلى تشيلسي بعد نهاية الموسم الماضي إثر انتقال المهاجم دييغو كوستا إلى ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.